Russlands Opposition:Das schwere Erbe des Alexej Nawalny

Von Frank Nienhuysen

Es waren erst drei Tage seit dem Tod von Alexej Nawalny vergangen, als seine Frau Julija Nawalnaja ihre erste große politische Rede hielt. In Brüssel traf sie sich am Montag mit den Außenministern der EU-Staaten, sie rief zu verstärkten Sanktionen gegen Russland auf und forderte von den EU-Staaten, keinesfalls das Ergebnis der bevorstehenden Präsidentenwahl in Russland anzuerkennen.