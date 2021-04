Der Kreml sieht im Fall des hungerstreikenden Oppositionspolitikers Alexej Nawalny vorerst keinen Grund zum Handeln. "Das ist keine Angelegenheit auf der Tagesordnung des Staatsoberhauptes", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut Agentur Interfax. Nawalny, der im August einen Giftanschlag überlebte, hatte am Mittwoch erklärt, aus Protest gegen fehlende medizinische Hilfe im Straflager in Hungerstreik getreten zu sein. Der in Pokrow Inhaftierte klagt über starke Rückenschmerzen und Lähmungen eines Beins Am Freitagabend wurde bekannt, dass die Menschenrechtsbeauftragte der russischen Regierung Nawalnys Beschwerden prüfen lässt.