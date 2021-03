Der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Anwälte erneut verlegt worden. Nawalny habe das bisherige Gefängnis in der Region Wladimir verlassen, hieß es auf Nawalnys Twitter-Account. Wohin er gebracht worden sei, sei unklar. Ende Februar war der 44-Jährige nach Wladimir verbracht worden, wo er seine Haft verbüßen sollte. Nawalny war wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Kremlkritiker hatte 2020 einen Giftanschlag in Russland überlebt und war in Deutschland ärztlich behandelt worden. Bei seiner Rückkehr im Januar wurde er festgenommen, weil er während seiner Abwesenheit gegen Bewährungsauflagen aus einer früheren Verurteilung verstoßen haben soll.