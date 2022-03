Dem inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny droht eine weitere hohe Haftstrafe. Wegen Betrugs und Missachtung von Anklagepunkten beantragten Staatsanwälte für den 45-Jährigen eine 13-jährige Gefängnisstrafe und eine Verlegung in ein Hochsicherheitsgefängnis, sagte eine Nawalny-Sprecherin am Dienstag. "Wir haben gesagt, dass (der russische Präsident Wladimir) Putin Nawalny für immer im Gefängnis behalten will. Das bevorstehende Urteil hat nichts mit dem Gesetz zu tun", schrieb die Sprecherin Kira Jarmisch auf Twitter. Die Staatsanwälte hätten die Verlegung in ein Hochsicherheitsgefängnis beantragt. Nawalny sitzt derzeit eine zweieinhalbjährige Gefängnisstrafe ab.