Die Repressionen der russischen Sicherheitsbehörden gehen in die nächste Runde, die Protestaktionen der Anhänger von Alexej Nawalny jedoch auch. Wird die junge Generation dem Kreml nun gefährlich?

Von Silke Bigalke, Moskau

Die Polizisten schlagen so heftig von außen gegen die Tür, dass die Wand bebt. Man sieht das auf dem kurzen Video, ein Schlüssel fällt durch die Erschütterung vom Haken. "Machen Sie die Tür nicht kaputt", hört man Julia Nawalnaja ruhig sagen, die sei verriegelt. Ihre Anwältin komme in 15 Minuten. Doch so lange wollen die Beamten offenbar nicht warten.