Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny sieht Präsident Wladimir Putin hinter dem Giftanschlag auf ihn. Dem Magazin Der Spiegel sagte er: "Ich behaupte, dass hinter der Tat Putin steht, und andere Versionen des Tathergangs habe ich nicht." Er wolle nach Russland zurückkehren, sagte Nawalny. "Meine Aufgabe ist jetzt, der Typ zu bleiben, der keine Angst hat. Und ich habe keine Angst." Er war am 20. August auf einem Inlandsflug in Russland schwer erkrankt, deutsche Analysen führten das auf eine Vergiftung mit einem Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe zurück. Nawalny wurde in Berlin behandelt. Der Kreml entgegnete: "Solche Anschuldigungen gegen den russischen Präsidenten sind absolut unbegründet und inakzeptabel."