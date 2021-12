Was hinter dem Konflikt zwischen Russland und der Nato steckt

Argwöhnische Beobachtung: Das russische Militär zeigt an der Grenze zur Ukraine Präsenz, hier bei einer Übung in der Region Rostow Mitte Dezember.

Von Daniel Brössler und Matthias Kolb, Berlin/Brüssel

Auf der Nato-Website herrscht schon weihnachtliche Stimmung. Ein großes Bild verweist auf die "Botschaft zum Jahreswechsel" von Generalsekretär Jens Stoltenberg an Soldaten und Veteranen der Nato-Einsätze. "Alle für einen und einer für alle", bleibe auch 2022 das Motto des Verteidigungsbündnisses, heißt es im Video. Am Dienstag empfing der Norweger den letzten offiziellen Besucher vor Heiligabend: Rumäniens Premier Nicolae Ciucă ist als ehemaliger Oberbefehlshaber der Streitkräfte seines Landes an Kompetenz kaum zu überbieten.