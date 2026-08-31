Dass Russland gegen den Westen einen „hybriden Krieg“ führt, gilt als sicher. Viele Experten glauben nun aber, dass mit dem versuchten Anschlag in Leipzig eine weit gefährlichere Stufe erreicht ist.

Das Adjektiv hybrid stammt vom lateinischen Wort „hybrida“ ab. Dieses bezeichnete in der Antike ein Wesen, das aus der Kreuzung zweier ähnlicher, aber unterschiedlicher Tiere hervorgegangen war. Ein Ferkel zum Beispiel, das von einem Hausschwein und einem Wildeber abstammte. Offenbar kam das damals oft vor.