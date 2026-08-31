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Russlands AggressionenAn der Schwelle zum echten Krieg

Lesezeit: 5 Min.

Womöglich Ziel einer Drohne mit Sprengstoffpäckchen: eine ukrainische Frachtmaschine auf dem Flughafen Leipzig/Halle.
Womöglich Ziel einer Drohne mit Sprengstoffpäckchen: eine ukrainische Frachtmaschine auf dem Flughafen Leipzig/Halle.
Hendrik Schmidt/dpa

Dass Russland gegen den Westen einen „hybriden Krieg“ führt, gilt als sicher. Viele Experten glauben nun aber, dass mit dem versuchten Anschlag in Leipzig eine weit gefährlichere Stufe erreicht ist.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

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Das Adjektiv hybrid stammt vom lateinischen Wort „hybrida“ ab. Dieses bezeichnete in der Antike ein Wesen, das aus der Kreuzung zweier ähnlicher, aber unterschiedlicher Tiere hervorgegangen war. Ein Ferkel zum Beispiel, das von einem Hausschwein und einem Wildeber abstammte. Offenbar kam das damals oft vor.

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SZ PlusVon Jörg Diehl, Florian Flade, Roman Lehberger und Jörg Schmitt

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