Von Viktoria Großmann, Warschau

Am Montag postete Edgars Rinkēvičs ein Katzenbild. „Konnte mich nicht zurückhalten“, schrieb der lettische Präsident dazu. Anlass für das Foto mit einer überlebensgroßen Katzenstatue bot ihm der lettische Oscar-Gewinner „Flow“. In dem Animationsfilm kämpft eine Katze gemeinsam mit anderen Tieren in einer im Wasser versinkenden Welt ums Überleben. Der Präsident war anscheinend zu Fuß auf dem Weg in ein Fernsehstudio, als er in der Innenstadt von Riga auf die dort neuerdings installierte Zeichentrickfigur stieß.