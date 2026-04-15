In einer Welt, in der wenig noch sicher erscheint, haben Szenarien eine gewisse Konjunktur. Etwa jenes des Militärexperten Carlo Masala, dass russische Soldaten in die estnische Grenzstadt Narva einmarschieren, in der es einen hohen Anteil russischsprachiger Bevölkerung gibt, und die Nato sich nicht zur gemeinsamen Verteidigung nach Artikel 5 durchringen kann. Und das Bündnis damit praktisch tot wäre. Der estnische Sicherheitsberater Erkki Koort wiederum hat zuletzt ein ganz anderes Szenario aufgestellt, das überrascht und ihm teils harsche Reaktionen eingebracht hat: Russen auf Rügen.
Russische BedrohungWas, wenn es auf Rügen passiert?
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Militärplaner warnen davor, dass Russland die Schwäche der Nato für einen Coup ausnutzen könnte – womöglich auf Deutschlands größter Insel, wie jetzt ein estnischer Experte sagt. Ein beunruhigendes Szenario.
Von Georg Ismar, Berlin
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