Mark Rutte ist eigentlich ein sonniger Optimist, kein Schwarzseher oder gar Schwarzmaler. Insofern war die Rede, die er vor einigen Wochen in Berlin hielt, bemerkenswert. Rutte warnte darin die europäischen Länder, für deren Sicherheit er als Nato-Generalsekretär mitverantwortlich ist, ziemlich unverhohlen vor einem Krieg. „Wir sind das nächste Angriffsziel von Russland, wir werden bereits jetzt angegriffen“, sagte Rutte. „Russland hat den Krieg zurück nach Europa gebracht, und wir müssen uns auf Krieg in einem Ausmaß vorbereiten, wie es unsere Großeltern und Urgroßeltern erlitten haben.“
Fragen des JahresKönnte Russland schon 2026 die Nato angreifen?
Moskau schafft politisch und militärisch die Voraussetzungen für einen Krieg gegen die Nato. Die Frage ist, ob Präsident Putin auf seine Drohungen Taten folgen lassen wird.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
Russland testet mehr als zuvor, wie weit es mit seinen Jets und Drohnen gehen kann. Und wie die Nato darauf reagiert. Diese wirkt wachsam, doch die Unsicherheit im Westen droht zu steigen. Und das würde Putin schon helfen.
