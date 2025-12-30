Mark Rutte ist eigentlich ein sonniger Optimist, kein Schwarzseher oder gar Schwarzmaler. Insofern war die Rede, die er vor einigen Wochen in Berlin hielt, bemerkenswert. Rutte warnte darin die europäischen Länder, für deren Sicherheit er als Nato-Generalsekretär mitverantwortlich ist, ziemlich unverhohlen vor einem Krieg. „Wir sind das nächste Angriffsziel von Russland, wir werden bereits jetzt angegriffen“, sagte Rutte. „Russland hat den Krieg zurück nach Europa gebracht, und wir müssen uns auf Krieg in einem Ausmaß vorbereiten, wie es unsere Großeltern und Urgroßeltern erlitten haben.“