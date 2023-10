Russland wird nach offiziellen Angaben einen Flottenstützpunkt im Schwarzen Meer in der von Georgien abtrünnigen Konfliktregion Abchasien aufbauen. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, sagte der Präsident Abchasiens, Aslan Bschanija, in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung Iswestija. Die Ankündigung erhält zusätzliche Brisanz durch vorherige Berichte, wonach die russische Schwarzrmeerflotte zumindest teilweise von ihrem Stützpunkt in Sewastopol auf der seit 2014 von Moskau annektierten Krim abgezogen worden sein soll.