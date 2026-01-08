Russland lässt den inhaftierten französischen Forscher Laurent Vinatier frei. Dies geschehe im Austausch mit einem von Frankreich aus der Haft entlassenen Russen, meldeten staatliche russische Medien am Donnerstag unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst FSB. Demnach wurde der 49-jährige Vinatier von Präsident Wladimir Putin begnadigt. Im Gegenzug habe Frankreich den russischen Basketballspieler Daniil Kasatkin aus der Haft entlassen. Vinatier war im Oktober 2024 zu drei Jahren Haft verurteilt worden, weil er gegen Gesetze verstoßen haben soll, die eine Registrierung als „ausländischer Agent“ vorschreiben. Kasatkin war im vergangenen Juni auf Antrag der USA wegen des Vorwurfs der Beteiligung an Hackerangriffen festgenommen worden.