Die russische Regierung hat neue US-Beschränkungen für Ölgeschäfte in Venezuela scharf kritisiert. „Dies ist eine eklatante Diskriminierung, obwohl Russland, China und Iran Investitionen im Öl- und Energiesektor Venezuelas getätigt haben“, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch im Parlament in Moskau. Der Kreml kündigte an, die Angelegenheit mit der Regierung ⁠in Washington klären zu wollen. Das US-Finanzministerium hatte am Dienstag eine allgemeine Lizenz erteilt, die die Exploration und Förderung von Öl und Gas in Venezuela erleichtern soll. Die Genehmigung schließt jedoch Transaktionen mit ‌russischen, chinesischen und iranischen Staatsangehörigen oder Unternehmen ‌aus. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, Russland habe langfristige Projekte in Venezuela. „Daher ist all dies ein Grund, die Situation mit den Amerikanern zu besprechen.“

US-Präsident Donald Trump hat offen davon gesprochen, die weltgrößten Ölreserven Venezuelas gemeinsam mit US-Ölkonzernen kontrollieren zu wollen. Im Januar hatten US-Streitkräfte in einer Blitzaktion Staatschef Nicolás Maduro in seiner Heimat festgenommen und in die USA ‌ausgeflogen. Dort muss er sich in einem Drogenverfahren verantworten.