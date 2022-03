Die Stimmung in Moskau ist unklar, abwartend, nicht greifbar. Ein Laden nach dem anderen schließt, das Geld wird immer weniger wert. Und über das, worum es eigentlich geht, redet ohnehin keiner. Szenen aus einer Stadt, die nicht weiß, wie ihr gerade geschieht.

Von Silke Bigalke, Moskau

Er wartet am Majakowskij-Denkmal, wie verabredet. Die Statue des sowjetischen Dichters ist bekannt, trotzdem schickt der Journalist vorsichtshalber ein Foto vom Treffpunkt, schreibt dazu, dass er einen dunkelgrauen Mantel trägt, eine schwarze Mütze. Er zieht nervös an der Zigarette, die Sonne scheint, gleich zur Begrüßung fragt er: "Wollen Sie wirklich in Russland bleiben?"