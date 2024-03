Russland hat das Verhalten westlicher Botschafter im Land gerügt und die Ausweisung deutscher Journalisten ins Spiel gebracht. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, warf am Dienstag westlichen Botschaftern in Moskau vor, sich in die inneren Angelegenheiten Russlands einzumischen. Das Verhalten werfe Fragen über den Sinn solcher Gesandten auf, sagte Sacharowa. Darüber hinaus sei der deutsche Botschafter Alexander Graf Lambsdorff dafür gerügt worden, dass Deutschland versuche, die Tätigkeit russischer Journalisten einzuschränken. "Wenn sie russische Korrespondenten angehen und ihr Vorhaben umsetzen, werden deutsche Journalisten Russland verlassen", so Sacharowa. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte am Montag gesagt, er sei bestürzt über die Weigerung der Botschafter der EU, ihn vor den Präsidentschaftswahlen Mitte März zu einem Gespräch zu treffen.