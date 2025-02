Das rohstoffreiche Russland bietet den USA ein Geschäft mit Seltenen Erden an. „Die Amerikaner brauchen Metalle der Seltenen Erden, wir haben eine Menge davon“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. „Wir haben unsere eigenen Pläne für die Erschließung strategischer Ressourcen, aber es gibt hier ziemlich breite Perspektiven für eine Zusammenarbeit.“ Präsident Wladimir Putin hatte am Montag betont, sein Land sei offen für gemeinsame Projekte mit amerikanischen Partnern. US-Präsident Donald Trump stellte bereits „große wirtschaftliche Entwicklungstransaktionen mit Russland“ in Aussicht. Die USA und die Ukraine verhandeln über ein separates Abkommen über Seltene Erden. Damit soll die Ukraine die US-Unterstützung begleichen. Trump sagte diese Woche, dass dieses Abkommen kurz vor dem Abschluss stehe.