Ein Soldat der russischen Nationalgarde (Rosgwardija) vor der brennenden Crocus City Hall am westlichen Rand Moskaus.

Vier Männer schießen in einer Konzerthalle bei Moskau um sich und töten Dutzende Menschen. Die Ukraine weist jegliche Verantwortung von sich.

Von Silke Bigalke, Moskau

Die Täter haben sich ihren Weg in die Halle freigeschossen, Videos davon verbreiteten sich schnell im Netz. Drei Männer mit vorgehaltener Waffe laufen durch das hohe Foyer der Konzerthalle. Sie schießen auf die wenigen Menschen, die am Haupteingang stehen und drinnen hinter den Informationsständen. Die ersten Opfer sind wahrscheinlich Menschen, die in der Crocus City Hall bei Moskau arbeiten. Die Besucher sitzen längst im großen Saal und warten auf die Sankt Petersburger Rockgruppe Piknik.