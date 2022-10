Von Silke Bigalke, Moskau

Sein Gesicht wirkt noch schmaler als gestern. Vielleicht liegt es an der dicken Strickmütze, vielleicht an den Polizisten, an denen er gleich vorbeimuss. Die waren früher nicht da, murmelt der 21-Jährige und schaut in die abgesperrte Seitenstraße. Er wohnt ganz in der Nähe, aber um diese Moskauer Straße macht er seit Wochen einen großen Bogen.