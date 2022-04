Russland hat inmitten seines Krieges in der Ukraine seine moderne ballistische Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat getestet. Die mit Atomsprengköpfen bestückbare Rakete stärke massiv das nukleare Potenzial Russlands, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Keine Rakete auf der Welt könne Ziele in einer solchen Entfernung erreichen wie diese, hieß es. Die Sarmat-Rakete hat eine Reichweite von 18 000 Kilometern. Damit kann Russland Ziele weltweit erreichen. Russland hatte seine Atomwaffen mit Beginn des Ukraine-Krieges in verstärkte Alarmbereitschaft versetzen lassen. Die USA hatten erst vor wenigen Wochen einen Test einer ihrer Interkontinentalraketen abgesagt, um die Spannungen mit Russland nicht zu verschärfen. Nach Angaben des Pentagon hat der Kreml die USA vorab über den aktuellen Test informiert.