In Russland hat ein unbekannter Angreifer den Gouverneur der Arktisregion Murmansk mit einem Messer in den Bauch gestochen. Gouverneur Andrej Tschibis wurde am Donnerstagabend attackiert, als er aus dem Rathaus von Apatity kam. "Es gab einen bewaffneten Angriff und er erlitt eine Stichwunde im Bauch. Der Angreifer wurde festgenommen", so der Pressedienst des Gouverneurs. Tschibis war bei Bewusstsein und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Laut Bloomberg sagte der Angreifer in der Vernehmung, er könne den Gouverneur nicht leiden. Persönlich kenne er ihn nicht. Bewaffnete Angriffe auf Beamte sind in Russland relativ selten.