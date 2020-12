Ungeachtet politischer Spannungen haben Russlands Präsident Wladimir Putin und Kanzlerin Angela Merkel ihre Anstrengungen für eine Lösung des Ukraine-Konflikts bekräftigt. Mit Frankreich und der Ukraine solle weiter an einer Umsetzung bisheriger Vereinbarungen gearbeitet werden, teilte der Kreml mit. In Berlin bestätigte ein Regierungssprecher das Telefonat, bei dem es auch um den Fall des vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny gegangen sei. Russland sieht sich zu Unrecht in die Verantwortung genommen für den Anschlag auf Nawalny, für den Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten und für den Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag 2015. Im Fall Nawalny und wegen der Cyberattacke hatte die EU Sanktionen gegen Russland verhängt.