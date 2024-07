In Russland hat der inhaftierte Menschenrechtler Oleg Orlow bei einer Anhörung vor Gericht seinen Vorwurf einer „Massenunterdrückung“ bekräftigt. Er stehe zu seiner Kritik, sagte der 71-jährige Co-Vorsitzende der 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Menschenrechtsorganisation Memorial am Donnerstag. „Ich bereue nichts und habe kein schlechtes Gewissen. Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, sagte der Gegner des Ukraine-Kriegs bei der Anhörung in einem überfüllten Gerichtssaal in Moskau, an der er per Videoverbindung aus einem etwa 750 Kilometer entfernten Gefängnis teilnahm. Seine Berufung gegen seine zweieinhalbjährige Haftstrafe wegen Verunglimpfung der russischen Armee wies das Gericht ab. Orlow war im Februar für schuldig befunden worden, die russische Armee diskreditiert zu haben, nachdem er an Demonstrationen gegen den Krieg gegen die Ukraine teilgenommen hatte. Zudem hatte er einen Artikel geschrieben, in dem er Präsident Wladimir Putin beschuldigte, das Land in den Faschismus zu führen.