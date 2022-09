Bei den Regionalwahlen in Russland hat sich am Sonntagabend erwartungsgemäß ein Erfolg für die Kremlpartei Einiges Russland abgezeichnet. Die Wahlen in mehr als 80 russischen Regionen waren die ersten seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine Ende Februar - und sie waren überschattet von massiven Manipulationsvorwürfen. Die unabhängigen Wahlbeobachter der Organisation Golos listeten zahlreiche Anzeichen für Betrug auf.