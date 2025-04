Russland habe die Hälfte seiner erfahrenen Bezirkspolizisten verloren, allein im vergangenen Jahr, sagt Minister Wladimir Kolokolzew im März am Rednerpult, jeder zweite Beamte mit zehn Dienstjahren oder mehr habe gekündigt. Es gebe 172 000 unbesetzte Stellen allein im Innenministerium, sagt er. Wie ist das möglich im russischen Überwachungsstaat?

Als Arbeitgeber war die russische Polizei noch nie besonders attraktiv, doch jetzt steigen im ganzen Land die Löhne, dank Kriegswirtschaft und Arbeitskräftemangel. Nur im Innenministerium steigen sie kaum. Das könne schließlich kein Geld drucken, um mit höheren Gehältern zu locken, hatte Kolokolzew schon 2024 geklagt. Ein einfacher Streifenpolizist verdient knapp 40 000 Rubel, keine 420 Euro im Monat und nicht mal die Hälfte des russischen Durchschnittsgehalts. Wer für die Armee an die Front geht, bekommt das Fünffache und mehr.

Die Polizisten fehlen vor allem in den Regionen. „Ich besuche Bezirkspolizeibehörden im russischen Hinterland und stelle fest, dass statt zwölf nur vier Beamte arbeiten. Statt acht Ermittlern sind nur noch zwei im Einsatz“, klagte der stellvertretende Innenminister Wladimir Kubyschko schon vergangenes Jahr. Über die Folgen wird kaum gesprochen, Anfragen bei Polizeigewerkschaften bleiben unbeantwortet. Ein anonymer Polizist aus Kaluga berichtete dem Online-Medium Waschnye Istorii, er sei nun für vier Gebiete zuständig, statt wie früher für eins, müsse sich um 160 auffällige Personen kümmern anstatt um 40. Das können entlassene Häftlinge sein, Drogensüchtige, polizeibekannte Schläger, die er alle eigentlich zweimal im Monat kontrollieren müsste. Manche habe er aus Zeitmangel aber noch nie gesehen.

Die Nachbarn rufen am Abend die Polizei, die kommt erst am Morgen. Da ist die Frau schon tot

Die Gefahren sind offensichtlich. Russische Medien erinnern bei dem Thema häufig an Wera Pechtelewa, die vor fünf Jahren von ihrem Lebensgefährten ermordet wurde. Stundenlang hörten Nachbarn die junge Frau nachts schreien, riefen mehrfach die Polizei in der sibirischen Stadt Kemerowo. Die schickte erst am frühen Morgen jemanden vorbei, weil es vorher kein freies Einsatzteam gab. Die Gesprächsprotokolle wurden später öffentlich, der Schichtleiter bittet darin verzweifelt um Verstärkung, ruft mehrfach bei Kollegen an. Nur eine Streife solle man ihm schicken, bettelt er irgendwann, „dann störe ich dich auch nicht mehr. Bitte!“ Der Beamte am anderen Ende der Leitung antwortet: „Es gibt niemanden. Es ist leer im Bezirk.“

Als die Streife endlich kommt, ist Wera Pechtelewa tot. Sie ist bei Weitem nicht das einzige Opfer häuslicher Gewalt in Russland, das die Polizei im Stich ließ. Ihr Mörder wurde verurteilt, dann aber freigelassen, weil er sich zur Armee meldete. Zum Personalmangel bei der Polizei kommt nun, dass begnadigte Mörder und andere Verbrecher von der Front zurückkehren und ihre Heimatorte in Angst versetzen.

Die Beamten sind auch immer öfter mit anderen Dingen beschäftigt, neuen repressiven Gesetzen. Sie müssen nun auch diejenigen verfolgen, die sich offen gegen den Krieg äußern, Blumen für politisch Verfolgte ablegen oder die Armee kritisieren. „Jetzt denunzieren die Bürger gerne wegen allem möglichen Unsinn in Zusammenhang mit der Spezialoperation, deshalb haben wir mehr Vorgänge in Arbeit“, zitierte 2023 der russische Dienst der BBC anonym einen pensionierten Polizisten aus Tjumen. Es gebe ohnehin nicht genug Leute, und dann schicke man sie auch noch los, „wenn eine Großmutter einen gelb-blauen Vorhang sieht“.

Menschenrechtler warnen längst, dass die höhere Belastung zu mehr Polizeigewalt führen könnte. Folter gegen Festgenommene sei „in einer solchen Situation leider üblich“, schreibt Olga Sadowskaja auf Telegram, sie ist Anwältin der Gruppe „Team gegen Folter“. Stress und Druck von oben, schreibt sie, „tötet die Motivation, sich an Verfahren, Normen und Gesetze zu halten“. Es könne passieren, dass Beamte die von ihnen geforderten Ergebnisse nur noch mit Gewalt zu erreichen glaubten.

Ein ähnliches Problem besteht in Russlands Gefängnissen, jede fünfte Stelle im föderalen Strafvollzugsdienst ist offiziellen Angaben zufolge unbesetzt. Menschenrechtlerin Anna Karetnikowa hat russische Gefängnisse kontrolliert, sich um die Rechte von Insassen und Mitarbeitern gekümmert, bis sie das Land 2023 verlassen musste. Inzwischen hat das Justizministerium sie zur „ausländischen Agentin“ erklärt, sie war zu kritisch.

Die ohnehin unmenschlichen Bedingungen in den Gefängnissen werden noch drückender

Personalknappheit trifft vor allem die Gefangenen, sagt sie im Videointerview. Wenn niemand Zeit hat, sie zum Freigang auf den Hof, zum Duschen oder zum Telefon zu bringen, um mit ihren Angehörigen zu sprechen, bleiben sie in ihren Zellen, sehen keinen Psychologen, keinen Sozialarbeiter. Womöglich werden Pakete erst nach Wochen zugestellt, wenn die Lebensmittel darin längst verdorben sind. Die ohnehin unmenschlichen Bedingungen werden so noch drückender.

Der Mangel ist auch ein Risiko für die Wächter. Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen in Straflagern, wie 2024 in Rostow am Don. Sechs Häftlinge mit Verbindung zur Terrorgruppe Islamischer Staat nahmen dort zwei Gefängnismitarbeiter als Geiseln, wollten ein Fluchtauto erpressen und wurden schließlich getötet. Umgekehrt lassen überforderte Mitarbeiter ihren Frust häufig an den Häftlingen aus. „Sie fühlen sich ungerecht behandelt, fühlen sich als Sklaven des Strafvollzugs“, sagt Menschenrechtlerin Karetnikowa, also schikanieren sie die Gefangenen, durchsuchen Zellen, konfiszieren persönliche Dinge, verlegen sie zu Zellennachbarn, die ihnen gefährlich werden könnten. Dass in Russland Straflager geschlossen wurden, weil die Armee so viele Insassen rekrutiert hat, ändert wenig an der Personallücke. Kaum ein Gefängnismitarbeiter zieht seinem Job hinterher, und die Untersuchungsgefängnisse bleiben überfüllt.

Das Problem werde größer, sagt Karetnikowa, aber: „Ich würde nicht sagen, dass es in direktem Zusammenhang mit dem Krieg steht. Es ist einfach ein harter und unbeliebter Job in der Gesellschaft.“ Als sie noch in Russland war, im ersten Jahr von Putins offenem Angriffskrieg, seien viele Häftlinge für eine Begnadigung an die Front gezogen. Die meisten Gefängnismitarbeiter aber seien froh gewesen, dass sie wegen ihres Jobs nicht mobilisiert werden konnten, sagt sie. Seither sind die Summen, die die Armee verspricht, allerdings stark gestiegen. Das Angebot werde verlockender, sagt Karetnikowa.

Wie viele Polizisten, Ermittler, Gefängniswachen zur Armee gegangen sind, das zählt in Russland niemand. Sicher ist, dass der Krieg auch den Nachwuchs für Putins Sicherheitsdienste ausdünnt. „Sie alle sind Menschen in Uniform, genau wie unsere Soldaten, die an der Front ihre Pflicht gegenüber dem Vaterland erfüllen“, sagte Putin auf der Bühne vor den Offizieren des Innenministeriums. Er spricht häufig davon, dass alle Russen zum Gelingen seines Krieges beitragen sollen: „Alles, was wir tun, sowohl an der Front als auch hier, muss einem einzigen Ziel dienen – dem Sieg.“ Derzeit scheint das Putins Antwort auf alle Probleme zu sein.