Großbritannien hat seine Sanktionen gegen Russland verschärft und nimmt die beiden größten Ölkonzerne des Landes, Lukoil und Rosneft, ins Visier. Ziel sei es, die Einnahmen des Kreml zur Finanzierung des Ukraine-Krieges zu drosseln, teilt die britische Regierung mit. Zudem wurden 51 Tanker der Schattenflotte mit Strafmaßnahmen belegt. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk älterer Tanker, die nach Einschätzung westlicher Regierungen dazu benutzt werden, Sanktionen gegen russisches Öl zu umgehen. „Zugleich erhöhen wir den Druck auf Unternehmen in Drittländern, einschließlich Indien und China“ sagte Finanzministerin Rachel Reeves.