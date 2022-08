Russlands Charme-Offensive in der arabischen Welt

Demonstranten schwenken in Malis Hauptstadt Bamako die russische Flagge.

Von Mirco Keilberth, Tunis

Der Termin war arabischen Medien nur eine kurze Meldung wert: Mitte August, am Rande der Moskauer Sicherheitskonferenz, vereinbarte der russische Vizeverteidigungsminister Alexander Fomin mit dem palästinensischen General Nidal Abu Dukhan eine enge Zusammenarbeit beider Geheimdienste. Dabei zeigt das Abkommen klar, wie sehr Moskau in der Region in die diplomatische Offensive geht. Das Treffen von 700 internationalen Rüstungs- und Sicherheitsexperten nutzte der Kreml geschickt, um sich als strategischer Partner und Waffenlieferant des wirtschaftlich wie politisch gebeutelten Nahen Ostens und Afrikas zu positionieren.