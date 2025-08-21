Bei möglichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine zeichnet sich Streit zwischen Kiew und seinen Verbündeten auf der einen Seite und Moskau andererseits ab. Das Prinzip kollektiver Sicherheitsgarantien sei aktuell, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow. Russland lehne aber Garantien ab, an denen es nicht beteiligt sei und die sich gegen Moskau richteten. Auch ausländische Truppen in der Ukraine seien inakzeptabel, sagte Lawrow, wie Interfax meldete. Er äußerte sich bei einem Treffen mit dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar. Seit dem Treffen des ukrainischen Staatschefs Wolodimir Selenskij und europäischer Spitzenpolitiker mit US-Präsident Donald Trump am Montag wird beraten, wie militärische Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussehen könnten. Dabei geht es um eine Stärkung der ukrainischen Verteidigungsfähigkeit, aber auch um mögliche Truppen in oder dicht an der Ukraine zur Absicherung.