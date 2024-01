In Russland ist eine Frau wegen des tödlichen Anschlags auf einen Militärblogger zu 27 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass die 26-jährige Darja Trepowa im April 2023 dem Blogger Wladlen Tatarski eine als Statuette getarnte Bombe in einem Café in Sankt Petersburg überreichte. Tatarski wurde durch die Detonation getötet. Trepowa hatte erklärt, sie sei reingelegt worden. Sie habe gedacht, das Geschenk für den Blogger enthalte ein Abhörgerät. Sie gab an, auf Anweisung eines Mannes in der Ukraine gehandelt zu haben. Er habe ihr Geld gegeben und Anweisungen geschickt. "Ich empfinde großen Schmerz und Scham, dass meine Leichtgläubigkeit und meine Naivität zu solch katastrophalen Folgen geführt haben", sagte Trepowa vor Gericht. Ihre Verteidiger argumentierten, sie sei ebenfalls ein Opfer des Anschlags, da sie nur wenige Meter von Tatarski entfernt saß und selbst hätte getötet werden können. Tatarski war einer der prominentesten Militärblogger Russlands. In seinen Beiträgen befürwortete er den Krieg gegen die Ukraine, kritisierte aber auch Spitzenvertreter des Militärs. Beim Messagingdienst Telegram folgten ihm mehr als 560 000 Menschen. Tatarski hatte in der Ukraine gekämpft. Russland beschuldigte die Ukraine, seine Ermordung organisiert zu haben. Hohe ukrainische Regierungsmitarbeiter bekannten sich weder zu dem Anschlag noch leugneten sie eine Beteiligung. Nach der Explosion geriet Trepowa nach ihren Angaben in Panik. Demnach ignorierte sie die Anweisung ihres Auftraggebers, einen Flug zu nehmen. Sie rief ihren Mann an, der einen Freund bat, sie in seiner Wohnung übernachten zu lassen. Dort wurde sie Tag verhaftet. Der Freund wurde wegen Beihilfe zu einem Jahr und neun Monaten Haft verurteilt, obwohl Trepowa ausgesagt hatte, dass sie ihn nie zuvor getroffen und er nichts mit der Bombe zu tun habe.