Von Peter Burghardt und Paul-Anton Krüger, Washington/Berlin

Der bewaffnete Kurzzeit-Aufstand der Wagner-Söldner in Russland am Wochenende hat schwerwiegende Fragen nach der Stabilität des Machtapparats von Präsident Wladimir Putin und möglichen Auswirkungen auf den russischen Krieg gegen die Ukraine aufgeworfen. Westliche Regierungen werteten die Meuterei und die Reaktion des Kreml als Indiz für Probleme im Sicherheitsapparat, aber auch Putin selbst habe Schwäche offenbart. Als schwer vorstellbar gilt, dass dies ohne weitreichende Folgen für sein autoritäres Herrschaftssystem bleibt, mit dem er Russland seit mehr als 20 Jahren eisern im Griff hält.

Nach Ansicht von US-Außenminister Antony Blinken sind die Turbulenzen in Russland auch nach dem Einlenken der Wagner-Söldner nicht vorbei. "Ich denke, man sieht Risse auftauchen, die vorher nicht da waren", sagte er. Es könne sein, dass die Unruhe noch Wochen und Monate anhalte. Blinken bezeichnete die Vorgänge allerdings als innerrussische Angelegenheit. US-Präsident Joe Biden habe sich nicht bemüht, mit Putin zu sprechen. China hat nach Darstellung des russischen Außenministeriums Unterstützung für Russlands Führung ausgedrückt und für deren Bemühungen, die Lage im Land zu stabilisieren. Vizeaußenminister Andrej Rudenko hatte in Peking Außenminister Qin Gang getroffen.

Putin sagte am Sonntag in einem vom Staatsfernsehen in Auszügen ausgestrahlten Interview, er stehe in ständigem Kontakt mit dem Verteidigungsministerium. Russland sei zuversichtlich, die Ziele der Militäroperation in der Ukraine zu erreichen. Auf den Wagner-Aufstand ging er in den Passagen nicht ein; das offenbar vor der Meuterei aufgezeichnete Gespräch sollte später am Sonntag gesendet werden. Putin werde in der kommenden Woche an einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates teilnehmen, berichtete der Sender Rossija weiter. Weder Verteidigungsminister Sergej Schojgu noch Generalstabschef Walerij Gerassimow, gegen die sich die Meuterei von Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin in erster Linie richtete, traten in der Öffentlichkeit auf.

Vorgeblich unter der Vermittlung des belarussischen Diktators Alexander Lukaschenko hatte Prigoschin einem Deal mit dem Kreml zugestimmt: Er geht laut Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow im Nachbarland ins Exil. Die strafrechtlichen Ermittlungen wegen bewaffneter Rebellion gegen ihn in Russland werden eingestellt. Seine Kämpfer, die sich nicht an dem Aufstand beteiligt haben, sollen in die russischen Streitkräfte integriert werden, den anderen werde Straffreiheit zugesichert.

Prigoschin hatte nach der Vereinbarung am Samstagabend seinen Truppen befohlen, ihren Vormarsch auf Moskau zu stoppen, und war mit seinen Einheiten aus der Millionenstadt Rostow am Don abgezogen. Sie hatten die Kontrolle über die Stadt und wichtige Militäreinrichtungen dort übernommen, sollten auf Prigoschins Geheiß aber an die Front in der Ukraine zurückkehren. Allerdings bot sich westlichen Nachrichtendiensten am Sonntag kein klares Bild über die Truppenbewegungen.

Über den Aufenthaltsort Prigoschins ist nichts bekannt

Videoaufnahmen von Prigoschin sollen zeigen, wie er Rostow in der Nacht zum Sonntag in einem Jeep verließ. Über seinen Aufenthaltsort seither ist öffentlich nichts bekannt. Seine Kämpfer waren bis auf 200 Kilometer Richtung Moskau vorgerückt und dabei von den russischen Streitkräften attackiert worden, ohne dass diese die Konvois stoppen konnten. Prigoschin hatte Schojgu am Freitag vorgeworfen, Feldlager der Gruppe Wagner in der Ukraine aus der Luft sowie mit Raketen und Artillerie angegriffen zu haben - der Beginn des bewaffneten Aufstands.

Putin bezeichnete das Vorgehen seines früheren engen Vertrauen Prigoschin daraufhin in einer kurzen Fernsehansprache als "kriminelles Abenteuer" und "bewaffnete Meuterei", machte also keinen Versuch, die Geschehnisse zu leugnen oder herunterzuspielen. Er sprach von einem "Stoß in den Rücken unseres Landes" und "Verrat" im Inneren. Er kündigte an, die Verräter hart zu bestrafen und einen Bürgerkrieg zu verhindern.

Während die Bundesregierung von der Eskalation in Russland weitgehend überrascht wurde, hatten die US-Geheimdienste laut US-Medien vor einer bewaffneten Operation Prigoschins in Russland gewarnt, nachdem dieser in den vergangenen Tagen in den besetzten Gebieten in der Ukraine Truppenverbände an der russischen Grenze zusammengezogen hatte. Am Mittwoch informierten die Nachrichtendienste schließlich die Regierung von US-Präsident Joe Biden, tags darauf wichtige Mitglieder des Kongresses. "Es gab genug Signale, um der Führung mitzuteilen, dass etwas im Busch ist", sagte ein US-Beamter der Washington Post. "Ich denke also, dass sie darauf vorbereitet waren." Auch Putin sei wohl vorbereitet gewesen, "definitiv 24 Stunden zuvor".