Sie kommen oft am Abend, nach 21 Uhr, dann ist der Schmerz erträglicher. Am Abend werden Preisschilder ausgetauscht, wird Brot günstiger, oder Fleisch, das sich dem Ablaufdatum nähert. „Skidki“, heißen Angebote in den russischen Supermärkten. Immer mehr Menschen in Russland sind auf sie angewiesen. Ihr Leben ist teuer geworden. Es ist wohl auch der Preis für Putins Krieg.
Ukraine-KriegDie Russen bezahlen einen hohen Preis
Lesezeit: 4 Min.
Nach vier Jahren Krieg gegen die Ukraine gerät Russlands Wirtschaft in die Krise. Die Bevölkerung spürt die Folgen. Die Regierung sucht nach neuen Einnahmen, Casinos sollen helfen.
Von Frank Nienhuysen
Emmanuel Macron:„Wenn wir nichts tun, ist Europa in fünf Jahren weggefegt“
Frankreichs Präsident über das nötige europäische Aufwachen, gemeinsame Schulden sowie sein Verhältnis zu Putin, Trump und Merz.
Lesen Sie mehr zum Thema