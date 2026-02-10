Sie kommen oft am Abend, nach 21 Uhr, dann ist der Schmerz erträglicher. Am Abend werden Preisschilder ausgetauscht, wird Brot günstiger, oder Fleisch, das sich dem Ablaufdatum nähert. „Skidki“, heißen Angebote in den russischen Supermärkten. Immer mehr Menschen in Russland sind auf sie angewiesen. Ihr Leben ist teuer geworden. Es ist wohl auch der Preis für Putins Krieg.