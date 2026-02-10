Zum Hauptinhalt springen

Ukraine-KriegDie Russen bezahlen einen hohen Preis

Lesezeit: 4 Min.

Sonnenuntergang hinter dem Hafen von Sankt Petersburg und dem gefrorenen Fluss Newa – auch in der Metropole in Russlands Westen wird das Leben immer teurer.
Sonnenuntergang hinter dem Hafen von Sankt Petersburg und dem gefrorenen Fluss Newa – auch in der Metropole in Russlands Westen wird das Leben immer teurer. (Foto: Dmitri Lovetsky/AP)

Nach vier Jahren Krieg gegen die Ukraine gerät Russlands Wirtschaft in die Krise. Die Bevölkerung spürt die Folgen. Die Regierung sucht nach neuen Einnahmen, Casinos sollen helfen.

Von Frank Nienhuysen

Sie kommen oft am Abend, nach 21 Uhr, dann ist der Schmerz erträglicher. Am Abend werden Preisschilder ausgetauscht, wird Brot günstiger, oder Fleisch, das sich dem Ablaufdatum nähert. „Skidki“, heißen Angebote in den russischen Supermärkten. Immer mehr Menschen in Russland sind auf sie angewiesen. Ihr Leben ist teuer geworden. Es ist wohl auch der Preis für Putins Krieg.

