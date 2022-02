"Kein Krieg" steht auf der Maske, die ein festgenommener Aktivist an die Scheibe eines Polizeibusses in St. Petersburg hält.

Von Silke Bigalke, Moskau

Verriegelt und verrammelt war der Rote Platz am Donnerstagabend. Die schweren Eisenpforten des Auferstehungstors waren geschlossen, die Zufahrten mit Gittern verstellt. Selbst durch den Alexandergarten außerhalb der Kremlmauern kamen Spaziergänger nicht mehr. So groß war offenbar die Angst, ein paar unzufriedene Moskauer könnten den Protest bis vors Zentrum der Macht tragen. Es wäre ein Protest, auf den die Welt nun wartet. "Viel hängt vom russischen Volk ab", hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in einer Videobotschaft am Donnerstag gesagt - auf Russisch an das Nachbarvolk gerichtet. "Es ist Zeit, dass alle, die in Russland ihr Gewissen noch nicht verloren haben, herauskommen und ihren Protest gegen den Krieg mit der Ukraine erklären."