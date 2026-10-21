Auf Leipzig folgte Wunstorf: Anfang August schlug am Flughafen Leipzig/Halle ein Anschlag mit einer mit Sprengstoff bestückten Drohne fehl. Nur wenige Wochen später, Mitte September, entdeckte ein Landwirt im niedersächsischen Wunstorf, unweit eines wichtigen Luftwaffenstützpunktes, eher zufällig eine weitere Drohne . Sie ähnelt dem Fluggerät aus Leipzig in der Bauweise und war wohl ebenfalls mit Sprengstoff präpariert.

Während es am Leipziger Flughafen offensichtlich darum ging, ukrainische Frachtflugzeuge zu zerstören, sollte die Wunstorfer Drohne wohl gegen Flugzeuge der Bundeswehr eingesetzt werden. Und zwar offenbar schon vor zwei Jahren. So lange lag die abgestürzte Drohne nach Erkenntnissen der Ermittler des Bundeskriminalamtes (BKA) bereits in der Nähe des Fliegerhorsts.

Die Bedrohung wird jetzt als „erheblich“ eingestuft

Die brisanten Drohnenfunde sorgen nach Recherchen von Süddeutsche Zeitung und WDR dafür, dass die Bundeswehr nun ihre Gefährdungseinschätzung verschärft hat: Erstmals wird in einem internen Papier die Bedrohung durch russische Sabotageanschläge gegen die Bundeswehr in Deutschland jetzt als „erheblich“ eingestuft. Es ist die zweithöchste Kategorie auf der Bewertungsskala der Streitkräfte. Mit einer verschärften Bewertung der Bedrohungslage gehen grundsätzlich auch erweiterte Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen einher. Auch an Liegenschaften der Bundeswehr, um ihre eigenen Einrichtungen und das Personal zu schützen, sagt ein Sprecher auf Anfrage.

In der eingestuften Bundeswehranalyse heißt es: „Die Vorfälle unterstreichen, dass RUS (Russland) seit geraumer Zeit nahezu sicher über die Fähigkeit und sehr wahrscheinlich jetzt auch über die gesteigerte Absicht verfügt, gegen Kräfte und Einrichtungen der BW (Bundeswehr) aber auch Partner wie der UKR (Ukraine) in DEU vorzugehen“. Das Ziel sei demnach „sehr wahrscheinlich eine Zersetzungsabsicht, die sich aktuell auf die politische und gesamtgesellschaftliche Schwächung der DEU Unterstützung für die UKR fokussiert“. Operativ verfolge Moskau das Ziel, jegliche Unterstützung der Ukraine „in Form von Ausrüstung und Ausbildung zu effektuieren und somit die Verteidigungsfähigkeit der UKR selbst zu schädigen“.

Russland habe eine bislang angenommene rote Linie überschritten

In der vorliegenden Gefährdungsanalyse der Streitkräfte heißt es weiter, dass Russland mit dem Einsatz von Drohnen als kinetisches Wirkmittel „eine bisher antizipierte rote Linie der Schädigungsabsicht mit kinetischer und/oder letaler Wirkung“ gegenüber der Bundesrepublik und der Bundeswehr überschritten habe. „Während der Vorfall LEIPZIG noch mit einer mittelbaren Bedrohung der BW bewertet werden konnte, ist mit dem Vorfall WUNSTORF sehr wahrscheinlich von einer direkten Betroffenheit der BW als Ziel auszugehen.“ Die Bundeswehr rechnet nun also damit, künftig selbst ins Visier russischer Angriffe zu geraten.

Unbegründet ist die Sorge nicht: Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 gab es bundesweit immer wieder Ausspähversuche und Sabotageakte, wie etwa auf Marinestützpunkte oder Werften, in denen deutsche Kriegsschiffe liegen. Hinzukommen mehrere verdächtige Drohnenüberflüge, wie beispielsweise über dem Standort des neuen Raketenabwehrsystems Arrow 3 auf dem Fliegerhorst Holzdorf in Sachsen-Anhalt, einem wichtigen Militärflugplatz der Luftwaffe. Auch über dem Bundeswehrstützpunkt im nordrhein-westfälischen Mechernich wurden kürzlich verdächtige Drohnenflüge gesichtet. Dort werden unter anderem Patriot-Flugabwehrsysteme repariert. Hinter all dem vermuten die Sicherheitsbehörden einen russischen Hintergrund.

Bislang gingen Militärangehörige und Sicherheitsexperten jedoch davon aus, dass vor allem Standorte bedroht sind, in denen ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Das hat sich nach den jüngsten Ereignissen geändert. Nicht zuletzt, weil die deutschen Sicherheitsbehörden eine russische Bedrohung zunehmend als alarmierend einstufen.

Anfang September berichteten SZ, NDR und WDR über ein vertrauliches Lagebild des Bundeskriminalamtes (BKA). Daraus geht hervor, dass die Behörden bis Ende August bereits mehr als 165 Sabotageverdachtsfälle bundesweit registriert haben. Vergangene Woche warnte Verfassungsschutzpräsident Sinan Selen, verdeckte Angriffe und Destabilisierungsaktionen Russlands gegen Deutschland und andere europäische Staaten seien „keine vorübergehende Entwicklung, sondern ein langfristig angelegter hybrider Angriff“. Der Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND) Martin Jäger mahnte zuletzt vor einem „gewaltsamen Konflikt mit Russland“.

Diese Lagebewertung teilt auch die Bundeswehr. Sie schreibt in ihrer Analyse, die Gefahr durch russische Sabotage lasse sich nicht mehr örtlich begrenzen. Es sei, so die Prognose, aufgrund der Einschätzungen der Nachrichtendienste eine „kurzfristige Lageverschärfung zu erwarten und mit Aktionen in naher Zukunft zu rechnen“.