Die russische Führung hält ein baldiges Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump für nötig, lässt eine mögliche Begegnung Mitte Mai im Nahen Osten aber offen. Trump hatte erklärt, er erwäge möglicherweise ein Treffen mit Putin während seiner Reise nach Saudi-Arabien in diesem Monat. Danach gefragt sagte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, am Montag, „in vielerlei Hinsicht halten wir es für notwendig“. Ein solches Treffen müsse „entsprechend vorbereitet werden und erfordert Anstrengungen auf verschiedenen Expertenebenen“, einschließlich der Fortsetzung der Kontakte zwischen Moskau und Washington, fügte Peskow hinzu. Putin hat seit dem Gipfeltreffen mit Trumps Vorgänger Joe Biden 2021 in Genf keinen amtierenden US-Präsidenten mehr getroffen. Im Februar 2022 begann Russland seine Invasion der Ukraine, was internationale Sanktionen gegen Russland nach sich zog.