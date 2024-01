100 Jahre nach dem Tod des russischen Revolutionsführers Lenin haben Kommunisten in Moskau und anderen Städten des Gründers der Sowjetunion gedacht. Lenin habe erstmals auf der Welt einen sozialistischen Staat gegründet, sagte Kommunistenführer Gennadi Sjuganow am Sonntag auf dem Roten Platz am Mausoleum. In dem Gebäude ist die Mumie von Wladimir Iljitsch Uljanow (1870-1924), wie er bürgerlich hieß, ausgestellt. "Wir verbeugen uns vor Wladimir Iljitsch", sagte Sjuganow. Es versammelten sich einige Kommunisten und legten Blumen nieder. Sjuganow sagte, Lenin habe versucht, eine Welt mit Gerechtigkeit und einer Freundschaft der Völker aufzubauen - ohne Kapitalismus. Die Sowjetunion bestand fast 70 Jahre, bis sie im Dezember 1991 zusammenbrach und der Kapitalismus zurückkehrte. Aus westlicher historischer Sicht gilt Lenin als Wegbereiter von staatlichen Terror- und Gewaltherrschaft, in der Andersdenkende verfolgt oder getötet wurden.