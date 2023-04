Kara-Mursa soll 25 Jahre in Haft

Der russische Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft in Moskau wegen Hochverrats 25 Jahre in Haft. Das teilte die Menschenrechtsanwältin Maria Eismont mit. Sie sagte, dass der nach Vergiftungen gesundheitlich angeschlagene 41-Jährige in Untersuchungshaft 17 Kilo Gewicht verloren habe. Kara-Mursa gehört zu den schärfsten Kritikern von Präsident Wladimir Putin und hatte den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt. Ihm wird zudem die Diskreditierung der Armee vorgeworfen. Der Prozess gegen ihn gilt als inszeniert. Staatliche Medien hatten unter Berufung auf Ermittler behauptet, Kara-Mursa habe gegen Bezahlung Organisationen aus Nato-Ländern geholfen, Russlands Sicherheit zu unterhöhlen. Kara-Mursa erhielt 2022 den Vaclav-Havel-Preis des Europarats.