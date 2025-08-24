Bei Russlands Außenpolitik denken alle an Minister Sergej Lawrow. Dabei zieht im Hintergrund einer die Fäden, der näher am Präsidenten dran scheint.

Von Silke Bigalke

Es gab diese Szene aus Alaska am Rande des Gipfels. Donald Trump und Wladimir Putin saßen für Fotos auf dunklen Holzstühlen, daneben Dolmetscher und Außenminister. Während die Journalisten ihre Bilder machten, sprach die Runde über Sergej Lawrows Pulli. Den hatte der russische Außenminister zuvor durch Anchorage getragen, „CCCR“ stand darauf: UdSSR. Putin grinste, zeigte auf Lawrow und sagte nur: Imperialist. Als sei das ganze Großmachtgehabe ein großer Scherz.