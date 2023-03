Russland:"Frontalangriff auf alle ausländischen Korrespondenten"

Dem US-amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich drohen bis zu 20 Jahren Haft, sollte er wegen Spionage verurteilt werden. Der Fall zeigt, in welche Gefahr die neue Rechtslage in Russland Journalisten bringt.

Von Silke Bigalke, Moskau

Der russische Geheimdienst FSB wirft dem US-amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich Spionage vor. Der Moskau-Korrespondent des Wall Street Journal wurde am Mittwoch in Jekaterinburg festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Es ist das wohl schwerwiegendste Vorgehen gegen einen westlichen Journalisten seit Beginn des Krieges.

Gershkovich habe auf "Anweisung der amerikanischen Seite" Informationen gesammelt, "die ein Staatsgeheimnis über die Aktivitäten eines der Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes Russlands darstellen", zitieren mehrere russische Nachrichtenagenturen den FSB. Belege für diese Behauptung wurden nicht veröffentlicht.

Das Wall Street Journal bestritt in einer Stellungnahme "vehement die Anschuldigungen des FSB" und forderte "die sofortige Freilassung unseres zuverlässigen und engagierten Reporters Evan Gershkovich. Wir stehen hinter Evan und seiner Familie." Zuvor hatte die Redaktion erklärt, man sei "zutiefst besorgt um die Sicherheit von Herrn Gershkovich".

Der Journalist lebt schon seit Jahren in Moskau

Der 32-jährige Journalist und US-Bürger ist beim russischen Außenministerium als ausländischer Korrespondent akkreditiert. Er lebt seit mehreren Jahren in Moskau und hat bereits für die Nachrichtenagentur AFP, für die New York Times und die Moscow Times gearbeitet.

Bevor der FSB seine Festnahme bestätigte, hatten russische Medien über sein Verschwinden in Jekaterinburg berichtete, einer Großstadt östlich des Uralgebirges. Die lokale Zeitung Wetschernije Wedomosti zitierte einen Leser, der beobachtet hatte, wie ein Mann in der Nähe eines Grill-Restaurants von Männern in Zivil abgeführt wurde. Sie hätten dem Festgenommen den Pullover über den Kopf gezogen, wohl damit Passanten sein Gesicht nicht erkennen konnten. Dann sei er zu einem Kleinbus gebracht worden.

Der Aktivist Jaroslaw Schirschikow schrieb auf Telegram, er habe Gershkovich bereits vor wenigen Wochen in Jekaterinburg getroffen und ihn durch die Stadt begleitet. Gershkovich habe sich hauptsächlich für die Söldnergruppe Wagner interessiert. Der Journalist sei nach Moskau zurückgereist, dann aber erneut nach Jekaterinburg gekommen. Schirschikow schreibt, Gershkovich habe ihn um ein weiteres Treffen gebeten - zu dem es dann aber nicht mehr kam.

In Moskau äußerte sich bereits am Donnerstag Wladimir Putins Sprecher zu dem Fall. Er habe der Erklärung des FSB nichts hinzuzufügen, sagte Dmitrij Peskow. "Das Einzige, was ich sagen kann, soweit wir wissen, wurde er auf frischer Tat ertappt." Was Gershkovich in Jekaterinburg gemacht habe, "hat nichts mit Journalismus zu tun", schrieb die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf Telegram. Es sei nicht der "erste bekannte Westler", der ertappt wurde.

Das geänderte Spionagegesetz macht die Arbeit der Journalisten gefährlich

Russische Oppositionelle und unabhängige Journalisten reagierten schockiert auf die Festnahme. "Evan Gershkovich ist ein guter und mutiger Journalist, kein Spion", schrieb der russische Geheimdienstexperte Andrej Soldatow auf Twitter, er lebt im Exil. Soldatow nennt die Festnahme einen "Frontalangriff auf alle ausländischen Korrespondenten, die noch in Russland arbeiten. Das heißt, dass der FSB von der Leine gelassen ist." Mitarbeiter aus dem Team von Alexej Nawalny schrieben, dass Gershkovich als Geisel genommen wurde, womöglich für einen späteren Gefangenaustausch.

Das Problem sei die kürzlich überarbeitete russische Gesetzgebung, hieß es auf dem Telegram-Kanal der russischen Kremlexpertin Tatjana Stanowaja, die ebenfalls nicht mehr in Russland lebt. Die FSB-Interpretation von Spionage erlaube heute die Inhaftierung von jedem, "der sich schlicht für militärischen Angelegenheiten interessiert, also über den Krieg gegen die Ukraine schreibt, über private Militärunternehmen, den Zustand der Armee, die Ausrüstung der Truppen mit Munition, militärische Taktiken und Strategien ...". Selbst wer nur im Internet nach Informationen suche oder Experten um Kommentare bitte, riskiere damit womöglich ein Verfahren.

Nach Informationen der Tageszeitung Kommersant soll Gershkovich nach Moskau in das Untersuchungsgefängnis Lefortowo gebracht werden.