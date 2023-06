Russland:Showdown mit den Söldnern

Anfangs waren die Freiwilligenverbände für den Kreml eine willkommene militärische Ergänzung, jetzt will er sie besser unter Kontrolle bringen. Doch ausgerechnet die mächtigste Truppe will da nicht mitmachen.

Von Frank Nienhuysen

Wieder ein kleiner Fortschritt für das russische Verteidigungsministerium. Nicht in der Ukraine, aber auf seiner neuen Liste: Vier weitere Freiwilligenverbände haben sich in dieser Woche mit einer Unterschrift der Kontrolle des Ministeriums unterstellt - Moskau macht Druck. Jahrelang hatte Russland private Militärverbände bewusst in einer undefinierten Grauzone gehalten. So konnte Moskau etwa verdeckte Einsätze im Ausland offiziell leicht dementieren. Jetzt aber hält Kremlchef Wladimir Putin einen gesetzlich sauberen Rahmen für zwingend, und er hat es dabei sehr eilig. Bis zum 1. Juli müssen in Russland alle inoffiziellen Militäreinheiten einen Vertrag unterzeichnen. Nach Angaben des Ministeriums haben dies von den etwa 40 sogenannten Freiwilligen-Einheiten bis Donnerstag mehr als 20 getan. Fehlt also noch die Hälfte. Vor allem: Es fehlt die wichtigste Truppe.