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Parlamentswahl in Russland„Je mehr die Behörden manipulieren, desto weniger glauben die Menschen an die Wahl“

Lesezeit: 7 Min.

Deja, Dmitrij und Nikita stecken Wahlwerbung für Jabloko in Moskauer Briefkästen. Weil das nicht ungefährlich ist, sind ihre Gesichter nur verpixelt zu sehen.
Deja, Dmitrij und Nikita stecken Wahlwerbung für Jabloko in Moskauer Briefkästen. Weil das nicht ungefährlich ist, sind ihre Gesichter nur verpixelt zu sehen.
Foto: Silke Bigalke

Weil die russische Partei Jabloko den Krieg kritisiert, drangsaliert und sanktioniert sie der Staat. Einen Wahlkampf und mutige junge Wahlhelfer gibt es trotzdem – doch die Angst vor dem Kreml ist groß.

Von Silke Bigalke, Moskau

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Nikita öffnet die schwere Haustür, die beiden anderen schlüpfen an ihm vorbei ins Treppenhaus des großen Moskauer Wohnhauses. Gemeinsam steigen sie die Stufen zu den Briefkästen hoch, zwei Dutzend graue Schlitze auf beiden Seiten des Flurs. In jeden Schlitz stecken sie einen Flyer und knicken ihn so um, dass nur die Überschrift aus dem Briefkasten ragt: „Mir“ steht da, russisch für „Frieden“, weiße Schrift auf grünem Untergrund, zwei Dutzend Mal.

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