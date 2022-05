Von Oliver Meiler, Rom, und Peter Münch, Tel Aviv

42 Minuten, fast ohne Unterbrechungen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat dem privaten italienischen Fernsehsender Rete 4 am Sonntagabend ein langes Interview gegeben, das viel näher am Monolog war als am Zwiegespräch. Gerade deshalb gibt es nun viel Diskussionsbedarf. Eingeladen hatte ihn "Zona bianca", eine Talkshow. Ihr Moderator und Interviewer Giuseppe Brindisi war bisher nicht als Kenner der internationalen Politik in Erscheinung getreten, er kommt ursprünglich aus dem leichten Genre. Rete 4 gehört zu Mediaset, dem Fernsehimperium von Silvio Berlusconi. Und Berlusconi war lange Zeit einer der engsten Vertrauten von Wladimir Putin im Westen - ein Freund gar, die beiden verbrachten auch gemeinsam Urlaub. Es gibt Fotos davon, sie wirken wie Schnappschüsse aus einem Familienalbum.