Regimekritiker Alexej Nawalny ist im Schnellverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt worden, seine Anhänger ruft er nun per Video auf, für ihre Zukunft auf die Straße zu gehen. Doch die Empörung über seine Festnahme scheint zu Hause kleiner auszufallen als in Deutschland.

Von Silke Bigalke, Moskau

Kurz nach dem Urteil nimmt Alexej Nawalny schnell ein Video auf. Er sitzt noch auf der Polizeistation, wo er im Schnellverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt wurde. "Habt keine Angst", sagt er ruhig, fast gedämpft in die Kamera. "Geht raus auf die Straße. Nicht für mich, für eure Zukunft." Nawalny hat seine Unterstützer zum Protest am Samstag aufgerufen. Später wird er in das Moskauer Untersuchungsgefängnis "Matrosenruhe" gebracht, wo auch schon Michail Chodorkowskij eingesessen hat.

Sicher wird es Proteste geben. Doch wie groß die Unterstützung für Nawalny in Russland tatsächlich ausfällt, bleibt abzuwarten. Seit seiner Vergiftung kennen ihn zwar mehr Menschen als zuvor. Dabei wächst aber sowohl die Gruppe seiner Befürworter als auch derer, die ihn ablehnen. Die zweite Gruppe ist deutlich größer: Jeder zweite Befragte war in einer Umfrage im September nicht einverstanden mit Nawalny.

Viele von ihnen dürften an das glauben, was Kreml und Staatsmedien über Nawalny verbreiten: Dass er eine Marionette westlicher Geheimdienste sei. Er arbeite mit der CIA zusammen, hatte Kremlsprecher Dmitrij Peskow behauptet, nachdem Nawalny im August mit einem chemischen Kampfstoff vergiftet worden war. Der größte Teil der Russen, die überhaupt schon von der Vergiftung gehört hatten, hielten sie für eine "Inszenierung" - laut einer Umfrage des unabhängigen Lewada-Zentrums glauben das 30 Prozent. 19 Prozent betrachten sie als "Provokation westlicher Geheimdienste". Nur 15 Prozent glaubten, wovon Nawalny selbst ausgeht: Dass die russischen Behörden versucht haben, einen politischen Gegner auszuschalten.

Kaum verwunderlich also, wenn die Empörung über Nawalnys Festnahme bei seiner Rückkehr am Sonntag scheinbar kleiner ausfällt als etwa in Deutschland. Europäische Politiker verurteilten sie sofort. Nawalny wird vorgeworfen, gegen die Bewährungsauflagen nach einem Urteil wegen Betrugs verstoßen zu haben, das der Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bereits vor Jahren als unfair kritisierte. Er hatte sich nicht bei den Behörden gemeldet, weil er sich in Deutschland von einem Giftanschlag erholte.

Nawalny war nie der Liebling der liberalen Opposition

Während er hinter Gittern sitzt, wird gegen seine Attentäter nicht mal ermittelt. Doch Außenminister Sergej Lawrow sagte am Montag zur Kritik aus dem Ausland nur, "westliche Politiker" nutzten den Fall Nawalny, um von der Krise ihres "liberalen Entwicklungsmodells" abzulenken.

Zwar verurteilten auch in Russland unabhängige Medien und Experten die Festnahme, das Schnellverfahren ohne Verteidiger, die Umleitung des Fliegers zu einem anderen Flughafen. Die russische Regierung aber denke in dieser Situation nun nicht mehr politisch, sondern nehme die Sicht des Sicherheitsapparates ein, schreibt Kremlbeobachterin Tatjana Stanowaja. Und der kümmere sich nicht um Nachrichtenzirkel, öffentliche Stimmung oder darum, ob es Proteste geben wird. Er betrachte es als seine Aufgabe, "schnell und akribisch auf die Tatsache zu reagieren, dass ein Krimineller russischen Boden betreten hat". Nawalny sei für russische Geheimdienstler nun ein "Feind, der gedemütigt, gebrochen, bestraft werden muss".

Der staatliche Sender NTW berichtete am Sonntag von Nawalnys Rückreise und zeigte Bilder vom Berliner Flughafen. Der deutsche Geheimdienst habe seinen "besonders wertvollen Agenten" in einem schwarzen Audi zum Flughafen gebracht, sagte der Moderator. Nawalny habe nicht mehr selbst entscheiden können, sondern auf "Forderung des BND" und unter "Aufsicht der Polizei" gehandelt. Das sei keine Rückkehr gewesen, sondern praktisch eine Abschiebung - die Deutschen hätten ihn loswerden wollen.

Der Kreml nimmt mit dieser Erzählweise in Kauf, dass Nawalny vom unbedeutenden Kleinkriminellen zum feindlichen Agenten aufgewertet wird. "Das hat seine Lage in Russland völlig geändert", schreibt etwa Alexander Baunow vom Moskauer Carnegie Center. Er sei jetzt nicht mehr nur ein inneres, sondern "ein außenpolitisches Problem".

Was Nawalnys Unterstützer angeht: Er war nie der Liebling einer liberalen Opposition in Russland. Er selbst hat stets betont, dass er mit jedem zusammenarbeite, der dabei helfen kann, Wladimir Putins autokratisches System abzuschaffen. Darunter waren in der Vergangenheit auch nationalistische Kräfte, zuletzt hat er mit seiner Wahlstrategie beispielsweise auch kommunistische Kandidaten unterstützt. Politisch lässt Nawalny sich schwer verorten, er hat ein großes Netzwerk von Aktivisten und Oppositionellen in den Regionen aufgebaut, setzt sich für freie Wahlen, unabhängige Gerichte und gegen Korruption ein. Wenn er dazu aufruft, kommen deutlich mehr Menschen zu einem Protest, als wenn er schweigt.

Nun hat er dazu aufgerufen. Wie sehr ihm seine wachsende Bekanntheit hilft, bleibt abzuwarten. "Viele kennen ihn", sagte etwa der Soziologe Stepan Gonscharow Ende Dezember, und viele seien ihm gegenüber zwar negativ eingestellt, betrachteten seine Recherchen zur Korruption und seine Arbeit aber positiv. Auf jeden Fall werde er von den Russen "als starke Person" wahrgenommen. Und das galt schon vor seiner spektakulären Rückreise.