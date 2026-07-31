Russlands zentrale Wahlleitung hat die Oppositionspartei Jabloko zwar zur Parlamentswahl im September zugelassen, legt ihr aber in ihrer Hochburg Sankt Petersburg Steine in den Weg. Die Behörden haben die Kandidatenliste von Jabloko für das Stadtparlament der nördlichen Metropole wegen eines Formfehlers für ungültig erklärt, berichtete die Zeitung Kommersant von der Entscheidung der zentralen Wahlkommission in Moskau. Die liberale Jabloko ist bei der Duma-Wahl die einzige Kraft, die sich gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine ausspricht. Die russische Führung verfolgt sonst alle Kriegsgegner. So kam am Mittwoch die Wahlzulassung unerwartet. Gemutmaßt wurde, dass der Kreml ein Ventil für Unzufriedene wolle. In Sankt Petersburg hat Jabloko potenziell viele Wähler. Die Parlamentswahl sowie Regionalwahlen sind vom 18. bis 20. September angesetzt.