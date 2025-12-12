Die deutsche Bundesregierung macht Russland für einen Cyberangriff und eine Desinformationskampagne im Vorfeld der vergangenen Bundestagswahl verantwortlich. Deswegen sei der russische Botschafter Sergej Netschajew am Freitagvormittag ins Auswärtige Amt einbestellt worden, teilte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin mit.