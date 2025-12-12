Die deutsche Bundesregierung macht Russland für einen Cyberangriff und eine Desinformationskampagne im Vorfeld der vergangenen Bundestagswahl verantwortlich. Deswegen sei der russische Botschafter Sergej Netschajew am Freitagvormittag ins Auswärtige Amt einbestellt worden, teilte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin mit.
Cyberangriff und DesinformationskampagneBundesregierung bestellt russischen Botschafter ein
Lesezeit: 2 Min.
Russland soll hinter einem Hackerangriff auf die Deutsche Flugsicherung stecken und versucht haben, die vergangene Bundestagswahl zu beeinflussen. Hätten Sicherheitsbehörden schneller reagieren müssen?
Von Tim Frehler und Sina-Maria Schweikle, Berlin
Sicherheitspolitik:Wie Deutschland seine Geheimdienste aufrüsten will
Im Kampf gegen Sabotage und Terrorismus sollen deutsche Agenten mehr Befugnisse erhalten – auch aus Sorge, vom US-Geheimdienst CIA alleingelassen zu werden. Dürfen sie bei Angriffen künftig auch zurückschlagen?
Lesen Sie mehr zum Thema