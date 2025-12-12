Zum Hauptinhalt springen

Cyberangriff und DesinformationskampagneBundesregierung bestellt russischen Botschafter ein

Lesezeit: 2 Min.

Sergej Netschajew, hier bei einem Gedenkakt zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, ist seit 2018 Russlands Botschafter in Deutschland.
Sergej Netschajew, hier bei einem Gedenkakt zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, ist seit 2018 Russlands Botschafter in Deutschland. (Foto: Fabian Sommer/dpa)

Russland soll hinter einem Hackerangriff auf die Deutsche Flugsicherung stecken und versucht haben, die vergangene Bundestagswahl zu beeinflussen. Hätten Sicherheitsbehörden schneller reagieren müssen?

Von Tim Frehler und Sina-Maria Schweikle, Berlin

Die deutsche Bundesregierung macht Russland für einen Cyberangriff und eine Desinformationskampagne im Vorfeld der vergangenen Bundestagswahl verantwortlich. Deswegen sei der russische Botschafter Sergej Netschajew am Freitagvormittag ins Auswärtige Amt einbestellt worden, teilte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin mit.

