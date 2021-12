"Russland ist in Afrika zurück": Der mutmaßliche Wagner-Chef Walerij Sacharow sagt das ganz offen zu CNN. Auch in Libyen waren die Söldner im Einsatz.

Private Militärfirmen sind in Russland verboten. Doch der Kreml nutzt insgeheim die berüchtigte Södlnergruppe Wagner für verdeckte Militäreinsätze. Das kann auch Auswirkungen auf die Bundeswehr haben.

Von Bernd Dörries, Kapstadt, und Paul-Anton Krüger, Berlin

Im Mai strömten Tausende Bürger der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) ins Stadion der Hauptstadt Bangui, die so voll von moderner Technik war wie wohl noch nie: Große Lautsprecher und eine Leinwand standen an der Kopfseite der Arena. Als es dunkel wurde, robbten, rannten, schrien und feuerten russische Soldaten eine Spielfilmlänge lang, so gut sie konnten. "Tourist" hieß der Film, dessen Cover die Zuschauer auf ausgeteilten T-Shirts trugen; sie jubelten bei jeder gewonnenen Schlacht.