Mitten im Ukraine-Kriegs hat Russland am Donnerstag ein groß angelegtes Militärmanöver mit mehr als 50 000 Soldaten begonnen. Die fast einwöchige Übung wird im Osten abgehalten, Tausende Kilometer von den Kämpfen in der Ukraine entfernt. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums beteiligen sich auch Länder wie China, Indien und die Mongolei sowie mehrere Ex-Sowjetrepubliken, allen voran Belarus. Russland will so in Zeiten schwerster Spannungen mit dem Westen den Schulterschluss zu anderen Ländern demonstrieren. Bei der Übung "Wostok 2022" ("Osten 2022") sollen nach Angaben Moskaus 5000 Militärfahrzeuge zum Einsatz kommen, 140 Flugzeuge, 60 Kriegsschiffe und andere Boote. Das Manöver soll auf Truppenübungsplätzen in Ostsibirien und im Fernen Osten sowie im Japanischen Meer stattfinden.