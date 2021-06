Von Silke Bigalke und Michael Neudecker

Was ist wirklich passiert in den Gewässern vor der Krim? Auf diese Frage gibt es auch am Tag nach dem Zwischenfall im Schwarzen Meer mehrere Antworten, und es ist nicht ganz klar, welche davon der Wahrheit am nächsten kommt. Die Royal Navy werde "immer den internationalen Gesetzen in den Gewässern folgen", zitierte die Times am Donnerstag den britischen Verteidigungsminister Ben Wallace. Er spricht von einer "innocent passage", einer friedlichen Durchfahrt also. Allerdings war auch ein Reporter der BBC samt Kamerateam an Bord der HMS Defender, und wirklich friedlich sehen die Bilder nicht aus, die die BBC am späten Mittwochabend veröffentlichte.