Von Sebastian Gierke und Viktoria Großmann, Warschau

Für einige finnische Besucher fällt das Küssen in Tartu jetzt wohl aus. In der estnischen Stadt sollen sich am 18. Mai möglichst viele Menschen gleichzeitig auf diese Weise ihre Zuneigung zeigen, es ist ein Teil des Programms der diesjährigen Kulturhauptstadt. Doch nun fliegt Finnair die Stadt nicht mehr an. Jedenfalls nicht bis zum 31. Mai.