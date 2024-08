Von Silke Bigalke, Vivien Götz, München, Moskau

Ein weißer Reisebus brachte die acht Russen am Donnerstag vom Moskauer Flughafen Wnukowo in unbekannte Richtung. Wladimir Putin hatte sie eingetauscht, dafür 16 überwiegend politische Gefangene freigelassen. Im Gegenzug bekam er sieben Männer und eine Frau zurück, die im Westen unter anderem wegen Spionage, Waffenschmuggel, Datenklau und sogar Mord verurteilt worden waren. Man kann vermuten, dass sie nun zuerst vom Geheimdienst befragt, womöglich medizinisch untersucht werden, bevor sie an die Öffentlichkeit treten. Wer sind diese Menschen, die Putin so wichtig waren, und von denen einige jahrelang unter falscher Identität im Ausland lebten?